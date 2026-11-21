'ਰਾਮਾਇਣ' ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚੱਕਵੇਂ' ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹਵਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਮਾਏ ਸਿਰਫ਼ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚੱਕਵੇਂ' ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਜਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 21, 2026 at 1:10 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਦੀ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਸੁਨਾਮੀ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚੱਕਵੇਂ' ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਓਪਨਿੰਗ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ 7.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਲ 2026 ਦੀਆਂ ਫਲੌਪ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਣਾ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਏਗੀ।
'ਵ੍ਹਾਈਟ ਨੋਟਸ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੈਪੀ ਰੋਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਚੀਮਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਰਾੜ, ਰਮਨ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬੈਂਸ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਮੰਡੇਰ, ਸੁੱਖੀ ਖਿਆਲਾ, ਤਾਰਾਪਾਲ, ਰਵੀ ਕੌਰ ਬੱਲ, ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ, ਸੰਜੂ ਸੋਲੰਕੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦੇਲੀਆ, ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪਾਲੀ ਅਤੇ ਜਪਨੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲਵਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪੂਨਮ ਸੂਦ, ਜਿੰਮੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਜੰਗਰਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਮਾਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਔਜਲਾ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸਕੋਰਰ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਡੀਓਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਸਟਿਊਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਅਨੰਨਿਆ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਦਿਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ (ਕੈਨੇਡਾ) ਹਨ, ਜਦਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਗਵ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ।
ਉਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ ਰੁਤਬਾ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਕਰਤਾਰ ਚੀਮਾ ਦੀ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਰਹੀ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਸਕੀ।
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