ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੰਗਾਲਣ' ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ
ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੰਗਾਲਣ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 14, 2026 at 3:50 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਲੇਖਿਕਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਡਿਜੀਟਲ ਫਿਲਮ 'ਬੰਗਾਲਣ' ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਫਿਲਮਸ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੀਡਿੰਗ ਕਾਸਟ 'ਚ ਡੈਵੀ ਸਿੰਘ, ਬੱਬਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਭੋਲਾ ਲਾਇਲਪੁਰੀਆ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਿਤ ਬੰਗਾਲੀ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲ ਲੀਡ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੁਣੀ ਗਈ ਇਹ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਬੰਗਾਲਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਿਲਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅਲਹਦਾ ਹੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰ ਬੱਬਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁਦਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਛੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾੜੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ, ਚਿੱਟੇ ਹੋਏ ਲਹੂ ਦਾ ਬਖਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫਿਲਮਾਂਕਣ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ-ਰੋਮਾਣਾ ਅਤੇ ਬੱਲੂਆਣਾ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖਾਸੀ ਤਰੱਦਦਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
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