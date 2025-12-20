ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਫਿੱਟ ਦਿਖੀ ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ
ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 20, 2025 at 5:14 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਰਿਣੀਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਣੀਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਿਣੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋੜੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਝਲਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਿਣੀਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਪਾਰਟਮ ਲੁੱਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੋਸਟਪਾਰਟਮ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ।
ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਟੌਪ ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਡੈਨਿਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਅਤੇ ਫਿੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਪੋਸਟਪਾਰਟਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਲੁੱਕ ਹੈ। ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਫਿੱਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਣੀਤੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਸਟਪਾਰਟਮ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ।"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਪੋਸਟਪਾਰਟਮ ਲੁੱਕ 'ਤੇ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਰਗਿਸ ਫਾਖਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ।" ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਮਕ ਹੈ।" ਕਈ ਯੂਜ਼ਰ ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਰਾਘਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: