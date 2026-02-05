ETV Bharat / entertainment

ਜਲਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗੀ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਲਘੂ ਫਿਲਮ 'ਪਿਉ ਦੀ ਆਸ', ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਾਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਲਘੂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਾਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲਘੂ ਫਿਲਮ 'ਪਿਉ ਦੀ ਆਸ'
ਲਘੂ ਫਿਲਮ 'ਪਿਉ ਦੀ ਆਸ' (Pic Credit: Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 5, 2026 at 3:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਡੀਓਪੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਆਲੋਚਕ ਵਜੋਂ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਾਵੀ, ਜੋ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਾਰੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਲਘੂ ਫਿਲਮ 'ਪਿਉ ਦੀ ਆਸ' ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਣ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਲੇਖਿਕਾ ਰਜਨੀ ਭਗਾਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਾਵੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਟੁੱਟ ਭੰਨ ਅਤੇ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕਤਾਪੂਰਨ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੋਕੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਪਣਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਲੀਡਿੰਗ ਹਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਮਾਹਲ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਸਲਾਹੁਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

SAWINDER SAVI
ਪਿਉ ਦੀ ਆਸ
NEW MEANINGFUL SHORT FILM
NEW SHORT FILM
POLLYWOOD LATEST NEWS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.