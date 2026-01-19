ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਨੇ ਗਾਇਕੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ? ਬੋਲੀ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਪਿਸ ਆਊਗੀ ਜਾਂ...
ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 19, 2026 at 3:59 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨੇਹਾ ਨੇ "ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ" ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੋਸਟ ਉਸਦੇ ਹਾਲੀਆ ਗੀਤ "ਕੈਂਡੀ ਸ਼ਾਪ" ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਔਨਲਾਈਨ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।
ਨੇਹਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਆਵਾਂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ...ਧੰਨਵਾਦ।"
ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨੇਹਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਪਾਪਰਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੈਦ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰੋ।"
ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇਹਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਲਝ ਗਏ ਹਨ।
ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਨੇਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਟੋਨੀ ਕੱਕੜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕ "ਕੈਂਡੀ ਸ਼ੌਪ" ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੰਗੀਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਸਟੈਪਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ "ਸਸਤਾ" ਅਤੇ "ਅਸ਼ਲੀਲ" ਕਿਹਾ।
ਕਈਆਂ ਨੇ ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ 'ਤੇ ਕੇ-ਪੌਪ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੌਪ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਨੇਹਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ "ਕੈਂਡੀ ਸ਼ਾਪ" ਪ੍ਰਤੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਸਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਸਦੇ "ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ" ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਿਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨੇਹਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨ ਹਨ।
