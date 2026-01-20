ETV Bharat / entertainment

'ਮੇਰੇ ਮਾਸੂਮ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘਸੀਟੋ', ਪਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਤੇ ਬੋਲੀ ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ

ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਗੁਪਤ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਅਤੇ ਰੋਹਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਅਤੇ ਰੋਹਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (Pic Credit: Facebook)
Published : January 20, 2026 at 1:24 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਗੀਤ "ਲਾਲੀਪੌਪ" ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੁਪਤ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇਹਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨੇਹਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਦੋਸਤੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸੂਮ ਪਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘਸੀਟੋ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੰਨਾ ਭਾਵੁਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"

ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ

ਉਸਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਵਿਚਾਰੀ ਭਾਵੁਕ ਨੇਹਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੈ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ।"

ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਦੀ ਪੋਸਟ
ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਦੀ ਪੋਸਟ (Pic Credit: Instagram)

ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ

ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਹਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ।" ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਨੇਹਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਪਾਪਰਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੈਦ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੋ।"

ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਨੇਹਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕ "ਕੈਂਡੀ ਸ਼ਾਪ" ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਟੋਨੀ ਕੱਕੜ ਨਾਲ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੰਗੀਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਸਟੈਪਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਸਸਤਾ" ਅਤੇ "ਅਸ਼ਲੀਲ" ਕਿਹਾ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

