ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਉਤੇ ਲੱਗੇ 'ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ' ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਟੋਨੀ ਕੱਕੜ ਅਤੇ ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ "ਕੈਂਡੀ ਸ਼ਾਪ" ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 18, 2025 at 10:42 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗਾਇਕਾ ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ "ਕੈਂਡੀ ਸ਼ਾਪ" ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੀਤ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਦੇ ਡਾਂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਬੋਲਡ' ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟੋਨੀ ਕੱਕੜ ਅਤੇ ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ "ਕੈਂਡੀ ਸ਼ਾਪ" ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਦੇ ਡਾਂਸ ਸਟੈਪਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਕੁਝ ਨੇ ਬੋਲਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਹੁਣ ਗਿਰਾਵਟ 'ਤੇ ਹੈ।
ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ- "ਰੁਕੋ"। ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ।
ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕਿਹਾ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਮੂਵਜ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦੱਸੀ। ਕੁਝ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ 'ਤੇ ਜਾਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
"ਕੈਂਡੀ ਸ਼ਾਪ" ਨੂੰ ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਟੋਨੀ ਕੱਕੜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਟੋਨੀ ਕੱਕੜ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਹਾ ਅਤੇ ਟੋਨੀ ਦੇ ਕਈ ਗੀਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਤੂੰ" ਅਤੇ "ਗੋਆ ਵਾਲੇ ਬੀਚ" ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: