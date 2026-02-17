ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਇਸ ਐਕਟਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸਕ੍ਰੀਨ

ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਇਸ ਐਕਟਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸਕ੍ਰੀਨ
ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਕੋਹਰਾ 2' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰੀ ਪਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਏ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੀ ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ...ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਕੋਹਰਾ 2' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਬਰੁਣ ਸੋਬਤੀ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰੀ ਪਿਆ ਹੈ।
'ਕੋਹਰਾ 2' ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲੇਰਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰਪਾਲ ਗਰੂੰਡੀ (ਬਰੁਣ ਸੋਬਤੀ) ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਜਗਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਿਲਕੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਐਨਆਰਆਈ ਕੁੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਏਐੱਸਆਈ ਅਮਰਪਾਲ ਗਰੂੰਡੀ ਬਾਕੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਐੱਸਆਈ ਧਨਵੰਤ ਕੌਰ (ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ) ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੀਟੂ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਈ ਸੀ। ਨੀਟੂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨੀਟੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਰੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 5 ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ।
ਹੁਣ ਵੀ ਨੀਟੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ 2024 ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 236 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਅਸਲ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਲੋਹਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ। ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰ ਹਨ। ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਈ ਗਾਣੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹਨ।
