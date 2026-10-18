ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ 'ਥਾਪੀ' ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਦੂ! ਜਾਣੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ?
ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫ਼ਿਲਮ 'ਥਾਪੀ' ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ।
Published : October 18, 2026 at 10:10 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਥਾਪੀ' 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।
'ਸਮਾਰਟਰਸ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੇਖ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਗਦੀਪ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਫ਼ਿਲਮ 'ਥਾਪੀ' ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ
ਬਿੱਗ ਸੈਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਬਾਕਸ-ਆਫਿਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਪੈਟਰਨ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 7.06 ਲੱਖ ਦਾ ਹੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋ ਉਮੀਦਜਨਕ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਫ਼ਿਲਮ 'ਥਾਪੀ' ਦੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਰੇਲਰ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ, ਹਸ਼ਨੀਨ ਚੌਹਾਨ, ਸਾਵਨ ਰੂਪੋਵਾਲੀ, ਪਵਨ ਜੌਹਲ, ਸਿਮਰਨ ਚਾਹਲ, ਨਿਕਿਤਾ ਗਰੋਵਰ, ਪਰਵੀਨ ਖਾਨ, ਸੀਮਾ ਕੌਸ਼ਾ, ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ, ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਪਾਲ, ਗੋਪੀ ਭੱਲਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਮੰਡ ਆਦਿ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਫ਼ਿਲਮ 'ਜਵਾਕ' ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁੰਗਾਰਾਂ
ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਫ਼ਿਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁੰਗਾਰਾਂ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫ਼ਿਲਮ 'ਜਵਾਕ' ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਆ ਰਹੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਥਾਪੀ' ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਬਿਊ ਫ਼ਿਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
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