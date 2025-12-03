ETV Bharat / entertainment

3 ਇੰਚ ਦੀ ਹੀਲ ਪਾ ਕੇ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ
ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 3, 2025 at 10:30 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਟਨੈੱਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਸਰਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟਵਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਡਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੈਕੇਟ ਅਤੇ ਸਨਗਲਾਸ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਨੀਰੂ ਨੂੰ 3 ਇੰਚ ਦੀ ਹੀਲ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈ ਪੋਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁੱਲ ਅੱਪ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਈ ਨੀਰੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ: "ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਅਜ਼ਮਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।"

ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਰੀਅਰ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ 44 ਸਾਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ "ਹਰੀ ਮਿਰਚੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚੀ" ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ "ਅਸਤਿਤਵ...ਏਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ" ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਜੀਤ" ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ 2013 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਜਿੰਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ "ਸਾਡੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ" ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੁਰਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਨਾਲ ਫਿਲਮ "ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 2" ਲਈ ਜੋੜੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਨੀਰੂ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ "ਸਰਗੀ" ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਰੁਬੀਨਾ ਬਾਜਵਾ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਬੱਬਲ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ "ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਬਿੱਲੋਂ" ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ "ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ" ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ।

ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ

ਉਸਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਹੈ। ਨਵ ਬਾਜਵਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ "ਮਧਾਣੀਆਂ" ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੂਨਮ ਢਿੱਲੋਂ ਵਰਗੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਜੀਵੰਤ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਵਜੋਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ
NEERU BAJWA WALKS ON TREADMILL
NEERU BAJWA NEWS
NEERU BAJWA FILMS
NEERU BAJWA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.