ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ, ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪੁਸ਼-ਅੱਪਸ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼-ਅੱਪਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
Published : January 8, 2026 at 10:09 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਰ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਸ਼-ਅੱਪਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੀਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਮ ਵਿੱਚ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਪੁਸ਼-ਅੱਪਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
"ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਸ਼ ਅੱਪਸ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ...ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਨੀਰੂ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ।
44 ਸਾਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ "ਹਰੀ ਮਿਰਚੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚੀ" ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ "ਅਸਤਿਤਵ...ਏਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ" ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ 2013 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਜਿੰਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ "ਸਾਡੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ" ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੁਰਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਨਾਲ ਫਿਲਮ "ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 2" ਲਈ ਜੋੜੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ।
ਨੀਰੂ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ "ਸਰਗੀ" ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਰੁਬੀਨਾ ਬਾਜਵਾ, ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਬੱਬਲ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ "ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਬਿੱਲੋ" ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ "ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ" ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਸਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਹੈ। ਨਵ ਬਾਜਵਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ "ਮਧਾਣੀਆਂ" ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੂਨਮ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਹਨ। 'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਜਵਾਕ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ।
