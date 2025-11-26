ਜਲੰਧਰ 'ਚ 13 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦਗੀ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ, ਬੋਲੀ-ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਉਬਲ ਰਿਹਾ...
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ 13 ਸਾਲਾਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਘਟਨਾ ਉਤੇ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 26, 2025 at 3:37 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 13 ਸਾਲਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਅਕਸਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਸਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਨਾ, ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ:
"ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਭਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਉਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ? ਇਨਸਾਫ਼ ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਦੂਰੀ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹੋ ਪਿਆਰੀ ਕੁੜੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਸਹਿਣੀ ਪਈ। ਪਰ ਜਾਣੋ ਕਿ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।"
ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੰਮੀ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ:
"ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲਾਂ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਅਣਮਨੁੱਖੀ, ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਤੇਜ਼, ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਰਹਿਤ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਰਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
