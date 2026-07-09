Neeru Bajwa on Satluj: 'ਸਤਲੁਜ' ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਬੋਲੀ-ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ...
ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 9, 2026 at 10:15 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ, ਜਿਸਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨਾਲ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ।
ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇਖੀ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੜਕ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਸਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨੂੰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।"
"ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੋਣ ਖੋਹਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਜੇਕਰ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ-ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।"
'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ' ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਤਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
"ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
"ਇੱਕ ਮਾਣਮੱਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਸਤਲੁਜ' ਆਖਰਕਾਰ ZEE5 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: