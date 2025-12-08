ETV Bharat / entertainment

ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਜਵਾਕ', ਜਤਿੰਦਰ ਮੌਹਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਜਤਿੰਦਰ ਮੌਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Punjabi film Jawaak
Punjabi film Jawaak (Photo: IANS/ Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 8, 2025 at 10:01 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਜਵਾਕ', ਜੋ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਿਲਮਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜਤਿੰਦਰ ਮੌਹਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਕਤ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਜਗਦੀਪ ਵੜਿੰਗ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਸੁਭਾਸ਼ ਥਿਟੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਲੰਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅਮੂਮਨ ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ 'ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਆਫ ਬੀਟ ਸਿਨੇਮਾ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰੀ ਘੁੰਮਣ, ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਬੀ ਐਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ, ਰਵਿੰਦਰ ਮੰਡ ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।

ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰੀ ਪੱਖ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਰੰਗ ਵੀ ਮੁੜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਵੀ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 3' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

ਜਤਿੰਦਰ ਮੌਹਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਵਾਕ
NEERU BAJWA NEW PUNJABI FILM JAWAAK
JATINDER MAUHAR
PUNJABI FILM JAWAAK

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.