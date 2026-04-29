ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਫ਼ਸਟ ਲੁੱਕ ਰਿਵੀਲ
ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਥਾਪੀ' 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 29, 2026 at 1:54 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਨਿਰਮਾਤਰੀ ਵੀ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਰਮਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਥਾਪੀ' ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਫ਼ਸਟ ਲੁੱਕ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਸਮਾਰਟਰਸ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ 'ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਜਗਦੀਪ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੰਟੈਂਟ ਸਿਰਜਨਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਗਦੀਪ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਭਰਿਆ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਵਿਰਾਸਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ' ਦੀ ਟੈਗ-ਲਾਇਨ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਹ ਫਿਲਮ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਤਹਿਰਾਨ' ਅਤੇ 'ਸੰਨ ਆਫ ਸਰਦਾਰ 2' ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
