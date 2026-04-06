ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਬਣੀ ‘ਜਵਾਕ’, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਫਿਲਮ ?

ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਬਤੌਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਲਮ 'ਜਵਾਕ' 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫਿਲਮ ਜਵਾਕ (ETV Bharat Special Arrangement)
Published : April 6, 2026 at 3:18 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ 'ਜਵਾਕ' ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

'ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਇਸ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜਤਿੰਦਰ ਮੌਹਰ ਵੱਲੋ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ।

ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ (ETV Bharat Special Arrangement)

ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 3' ਅਤੇ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਰਦਾਰਜੀ 3' ਦਾ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿਨੇਮਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਲੱਗ ਭਰੇ ਕੰਟੈਂਟ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੋ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਫਿਲਮਾਂ 'ਤਹਿਰਾਨ' ਅਤੇ 'ਸੰਨ ਆਫ਼ ਸਰਦਾਰ 2' ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। 8 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਆਫ਼ ਬੀਟ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਟਿਲ, ਸੰਗ਼ੀਤਕਾਰ ਗੁਰਮੋਹ, ਲਿਟਲ ਬੋਏ, ਗੀਤਕਾਰ ਅਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ, ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ, ਵਾਰੀ ਰਾਏ, ਸੰਪਾਦਕ ਭਾਰਤ ਐਸ ਰਾਵਤ, ਕੋਰਿਓਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਅਰਵਿੰਦ ਠਾਕੁਰ, ਕਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕਾਸਟਿਊਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨਿਤੇਸ਼ ਭਠੇਜਾ ਹਨ।

