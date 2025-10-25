ETV Bharat / entertainment

ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਨਾਲ ਵਿਆਹ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ?

ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ
ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ (Photo: IANS)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਰ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋ-ਸਟਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਰਣਵਿਜੈ ਦਾ ਅੰਬਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। "

ਨਵ ਬਾਜਵਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ "ਮਧਾਣੀਆਂ" ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੂਨਮ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਹਨ। 'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਇਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਜੀਵੰਤ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਨੀਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਗੀਤ 'ਨਾਈ ਜਾਨਾ' ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਿਆ। 'ਨਾਈ ਜਾਨਾ' ਇੱਕ ਚੰਚਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੰਨਤ ਨੂਰ ਦੁਆਰਾ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੀ ਔਜਲਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗੀਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੀਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੀਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ:

"'ਨਾਈ ਜਾਨਾ' ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਧਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਹਾਸੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਫਿਲਮਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ।"

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ 44 ਸਾਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ "ਹਰੀ ਮਿਰਚੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚੀ" ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ "ਅਸਤਿੱਤਵ...ਏਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ" ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਜੀਤ"।

ਇਹ 2013 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਜਿੰਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ "ਸਾਡੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ" ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੁਰਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਨਾਲ ਫਿਲਮ "ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 2" ਲਈ ਜੋੜੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।

ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ "ਸਰਗੀ" ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਰੁਬੀਨਾ ਬਾਜਵਾ, ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਬੱਬਲ ਰਾਏ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਫਿਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ "ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਬਿੱਲੋ" ਦਾ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ "ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ" ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

