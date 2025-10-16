ETV Bharat / entertainment

ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ? ਕਾਫੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ 'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ

ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Madhaniyan Trailer Out
Madhaniyan Trailer Out (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 16, 2025 at 12:05 PM IST

2 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਂਅ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ 'ਮਧਾਣੀਆਂ', ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੋਈ ਬਸ ਹੁਣ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ 'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ

ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ 'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਭਰਾ ਨਵ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਅਤੇ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ? ਕੀ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਭਰਾ ਨਵ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਫਿਲਮ 'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

'ਪ੍ਰਭ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਅਤੇ 'ਨਵ ਬਾਜਵਾ ਫਿਲਮਜ਼' ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਪਰਮੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨਵ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਗਿਆਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਣ ਰਹੀ ਇਸ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਈ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ

ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਖਰੌੜ, ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ, ਨਵ ਬਾਜਵਾ, ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਬੀਐਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ, ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਮਾਹਲ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ, ਸੀਮਾ ਕੌਸ਼ਲ, ਗੁਰਜੀਤ ਬਾਜਵਾ, ਦਿਲਬਰ ਆਰਿਆ, ਦੀਦਾਰ ਗਿੱਲ, ਨਮਨ ਹੰਜਰਾ, ਮੰਨਤ ਨੂਰ, ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਈ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

