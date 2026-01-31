ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੜਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ, ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੜਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਇਆ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 31, 2026 at 10:40 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਨਸਨੀ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੜਵਾਂ ਧੀਆਂ ਆਕੀਰਾ ਅਤੇ ਆਲੀਆ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਇਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੂਰੇ 6 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ' ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕੋਰਨ-ਥੀਮ ਵਾਲਾ ਜਨਮਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਕੋਰਨ-ਥੀਮ ਵਾਲੀ ਸਜਾਵਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਆਦੀ ਕੇਕ ਤੱਕ...ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੜਵਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 'ਛੋਟੀ ਯੋਧਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ' ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਫੋਟੋ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜਾਦੂ...ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਿਲਾਂ ਦੇ 6 ਸਾਲ...ਸਖ਼ਤ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਛੋਟੀਆਂ ਯੋਧਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ।"
ਨੀਰੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੀ ਸੱਸ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਭਰਜਾਈ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨੀਰੂ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਹੈਰੀ ਸਿੰਘ ਜਵੰਧਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਅਗਸਤ 2015 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। 2020 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੁੜਵਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਣੇ।
'ਸਰਦਾਰ ਜੀ' ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਸ਼-ਅੱਪ ਨਾਲ ਇੱਕ "ਗੁੰਝਲਦਾਰ" ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਰੀਲ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਜਵਾਕ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਇਸੇ ਸਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ।
