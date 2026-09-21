ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਬਣੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ‘ਥਾਪੀ’ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੋਸਟਰ
ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਥਾਪੀ' ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 21, 2026 at 11:02 AM IST
Thaapi First Poster Out: ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ...ਫਿਲਮ 'ਥਾਪੀ' ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ ਜਗਦੀਪ ਵੜਿੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖਿਆ। ਜਗਦੀਪ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਜਗਦੀਪ ਦੀ ਸੋਚ (ਵਿਜ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸ਼ਾਇਰ', 'ਕਲੀ ਜੋਟਾ', 'ਚੱਲ ਜਿੰਦੀਏ' ਅਤੇ 'ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤੇ ਗਏ।
ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "“ਥਾਪੀ” ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰ ਵਰਗੀ ਫਿਲਮ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਮੋਹ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੌਣਕ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ।"
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਜੋਹਲ, ਹਸ਼ਨੀਨ, ਸਾਵਨ ਰੂਪੋਵਾਲੀ, ਨਿਕਤਾ ਗਰੋਵਰ ਵਰਗੇ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਫਿਲਮ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇਗੀ।
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