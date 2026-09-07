ਪੱਟ 'ਤੇ 'ਥਾਪੀ' ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇਗੀ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ, ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਥਾਪੀ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 7, 2026 at 12:40 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ 'ਰਾਣੀ' ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਰੀ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਥਾਪੀ' (THAAPI) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਨੁਭਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਬਿਊ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਸੋਨੂੰ ਕੇ ਟੀਟੂ ਕੀ ਸਵੀਟੀ', 'ਪਿਆਰ ਕਾ ਪੰਚਨਾਮਾ 2' ਅਤੇ 'ਆਦਿਪੁਰਸ਼' ਵਰਗੀਆਂ ਚਰਚਿਤ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ ਇਸ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜੋੜੀ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ।
ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਅਕਸਰ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਦਮਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਮ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ, ਜ਼ਜਬੇ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਪੂਰਨ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਫਿਲਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੁੱਡੀਆਂ-ਪਟੋਲਿਆਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੌਂਸਲੇ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੋਂ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਆਪ ਥਾਪੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ
ਇਸ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਲੇਖਕ ਜਗਦੀਪ ਵੜਿੰਗ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਵੜਿੰਗ 'ਸ਼ਾਇਰ', 'ਕਲੀ ਜੋਟਾ', 'ਚੱਲ ਜਿੰਦੀਏ' ਅਤੇ 'ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ' ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ
ਫਿਲਮ 'ਥਾਪੀ' ਨੂੰ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਸਮਾਰਟਰਜ਼ ਫਿਲਮਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਥੀਟੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਵਨ ਜੋਹਲ, ਹਸ਼ਨੀਨ, ਸਾਵਨ ਰੂਪੋਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਲਾਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਹੀ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
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