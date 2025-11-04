ETV Bharat / entertainment

ਸਿਰਫ਼ 92 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ 'ਮਧਾਣੀਆਂ', ਫਿਲਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਕਮਾਈ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ ਹੈ।

Madhaniyan
Madhaniyan (Photo: Film Poster)
November 4, 2025

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ' ਅਤੇ 'ਮਧਾਣੀਆਂ', ਜੋ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ...ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 92 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਕਾਰ ਨਵ ਬਾਜਵਾ, ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਪੋਸਟ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ 92 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ...ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮਧਾਣੀਆਂ।"

ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਪ੍ਰਭ ਸਟੂਡੀਓਜ਼' ਅਤੇ 'ਨਵ ਬਾਜਵਾ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਿਲਮ 'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ, ਪਰਮੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਮਨੀ ਔਜਲਾ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਖਰੌੜ, ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ, ਨਵ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ, ਪੂਨਮ ਢਿੱਲੋਂ, ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਬੀਐਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁੱਖੀ ਚਾਹਲ, ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਮਾਹਲ, ਨਮਨ ਹੰਜਰਾ, ਜੈਸਮੀਨ ਅਖਤਰ, ਮੰਨਤ ਨੂਰ, ਡੇਲਬਰ ਆਰੀਆ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ, ਸੀਮਾ ਕੋਸ਼ਲ, ਦੀਦਾਰ ਗਿੱਲ, ਮਨੀ ਔਜਲਾ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਬਾਜਵਾ, ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਹਿਤਿਕਾ ਬਾਲੀ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

15 ਤੋਂ 18 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਉਤੇ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਹਜੇ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉਸਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

