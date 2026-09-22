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ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ’ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਨੀਨਾ ਗੁਪਤਾ, ਸਟਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਨੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਅਤੇ ਨੀਨਾ ਗੁਪਤਾ
ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਅਤੇ ਨੀਨਾ ਗੁਪਤਾ (Pic Credit: Screen Grab)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 22, 2026 at 1:33 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਰਸਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਰਿਹਰਸਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਜੱਸੀ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਰਸਲ ਦੌਰਾਨ ਨੀਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਜਸਬੀਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਨੀਨਾ ਜੀ, ਰਿਹਰਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ।" ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਸਬੀਰ ਨੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਘੀ ਅਤੇ ਸੁਹਾਵਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਉਸਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ "ਲੌਂਗ ਦਾ ਲਸ਼ਕਾਰਾ" ਗੀਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗੀਤ ਉਤਸਵ, ਇੰਡੀਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰੀਟਰੀਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਮੀਰ ਸੰਗੀਤਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਸਬੀਰ "ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ" ਅਤੇ "ਲੌਂਗ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰਾ" ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ "ਜਾਨੇ ਭੀ ਦੋ ਯਾਰੋ" ਅਤੇ "ਬਧਾਈ ਹੋ" ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

67 ਸਾਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੜੀ "ਚੁੰਬਕ" ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਨ ਭੋਜਾਨੀ, ਅਰਜੁਨ ਬਿਜਲਾਨੀ, ਹੈਲੀ ਸ਼ਾਹ, ਮਾਨਸੀ ਪਾਰੇਖ, ਸੰਦੀਪ ਧਰ, ਸੁਮਿਤ ਰਾਘਵਨ, ਅਮਾਇਰਾ ਦਸਤੂਰ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ।

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ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ
ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਅਤੇ ਨੀਨਾ ਗੁਪਤਾ
NEENA GUPTA AND JASBIR JASSI
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