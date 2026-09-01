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ਭਖ਼ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨੀਨਾ ਬੁੰਧੇਲ, ਜਲਦ ਹੋਏਗੀ ਰਿਲੀਜ਼

ਨੀਨਾ ਬੁੰਧੇਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨੀਨਾ ਬੁੰਧੇਲ
ਨੀਨਾ ਬੁੰਧੇਲ (Pic Credit: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 1, 2026 at 10:01 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਦਿੱਗਜ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਵਜੋਂ ਅਪਣੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੀਨਾ ਬੁੰਧੇਲ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ 'ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ' ਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਅਭੁੱਲ ਅਦਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਕੇਬਲਵਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ, ਜੋ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਪਣੀ ਔਲਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਰ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

1947 ਤੋਂ 1984 ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ੀਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵੇਂਦਰ ਮਾਹਲ ਵਰਗੇ ਅਨੁਭਵੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੀਨਾ ਬੁੰਧੇਲ ਦੀ ਔਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਰੰਗ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੋਤ ਕਪੂਰ "ਕਪੂਰ ਫਿਲਮਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ" ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਉੁੱਘੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਟਾਈਗਰ ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਤਨੀ ਮਨੀ ਬੋਪਾਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਬਣੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਡੂੰਘੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਛੋੜੇ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

1995 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਉੱਭਰੇ ਸਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੀਨਾ ਬੁੰਧੇਲ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਪੁਖਤਗੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ 'ਜ਼ੋਰਾ ਜੱਟ' (1997), 'ਜ਼ੋਰ ਜੱਟ ਦਾ' (1991) ਅਤੇ 'ਅਣਖ ਜੱਟਾਂ ਦੀ' (1990) ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਰ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰੀ ਅਧੀਨ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਅ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਫਿਲਮੀ ਸਾਂਚੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੱਟ ਕੇ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਫਿਲਮ, ਜੋ ਆਗਾਮੀ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਕੇਬਲਵਨ ਓਟੀਟੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

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