ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੇਆ ਘੋਸ਼ਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਰੀਫ਼, ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕਾ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਲਨਾ
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੇਆ ਘੋਸ਼ਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕਾ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2026 at 10:04 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕਾ ਸ਼੍ਰੇਆ ਘੋਸ਼ਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਆ ਅਤੇ ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ "ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ੋਅ" ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸ਼੍ਰੇਆ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕਾ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਦਾ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸ਼੍ਰੇਆ ਦੀ ਸ਼ਹਿਦ-ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ...ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲਤਾ ਦੀਦੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।"
ਸ਼੍ਰੇਆ ਘੋਸ਼ਾਲ ਦਾ ਕਰੀਅਰ
ਦਿਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਨੋਟ ਸ਼੍ਰੇਆ ਦੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੇਆ ਆਪਣੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗਾਇਕੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਲਮਫੇਅਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ "ਅਨਸਟੌਪੇਬਲ ਟੂਰ" ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ 14 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਗੀਤ ਉਸਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਮ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਧੁਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
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