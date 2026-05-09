ਨਵ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਝਲਕ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਵੱਖਰਾ ਕਿਰਦਾਰ

ਨਵ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਝਲਕ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਵੱਖਰਾ ਕਿਰਦਾਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਨਵ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ 'ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੌਹਾਨ' ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 9, 2026 at 1:06 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇ-ਅਦਾਕਾਰ ਨਵ ਬਾਜਵਾ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਐਡੋਵੈਕੇਟ ਚੌਹਾਨ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਪਾਲ ਸਟੂਡਿਓਜ਼ ਅਤੇ ਨਵ ਬਾਜਵਾ ਫਿਲਮਸ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਸਨਸੇਸ਼ਨਲ ਸੀਰੀਜ਼, ਜਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਲੇਖਣ ਵੀ ਨਵ ਬਾਜਵਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਵਰਿੰਦਰ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ 'ਓਏ ਭੋਲੇ ਓਏ' ਅਤੇ 'ਇੱਲਤੀ' ਜਿਹੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ
ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਮਨ ਹੰਜਰਾ ਦੁਆਰਾ 'ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ' ਅਧੀਨ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਵ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਸ਼ੀ ਖੁਰਾਣਾ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿਯਾ ਅਰੋੜਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਗੁਰੀ, ਗੁਰਜੰਟ ਮਰਾੜ੍ਹ, ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀਪ, ਕੁਮਾਰ ਅਜੇ , ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਣੀ , ਗੁਰਜੀਤ ਬਾਜਵਾ,ਸੁਖਬੀਰ ਗਿੱਲ, ਜਤਿੰਦਰ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਪਾਲ ਕੌਰ, ਸੌਰਭ ਸੈਣੀ, ਮੰਜਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਆਦਿ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਊਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
ਚੌਪਾਲ 'ਤੇ ਜਲਦ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬੀ ਓਟੀਟੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਸਸਪੈਂਸ ਡਰਾਮੇ ਵਜੋ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਚੌਪਾਲ 'ਤੇ ਇਹ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਲਦ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਡ੍ਰਾਮੇ ਵੱਜੋਂ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਓ.ਪੀ ਸ਼ੇਖ ਯੂਸਫ,ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਐਸ ਬੀ ਸ਼ੇਰਾ ਅਤੇ ਅਮਿਤੋਜ ਗਰਗ, ਕਾਸਟਿਊਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਜੇ ਗਿਰੀ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ
ਸਾਲ 2025 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਦੇਵ ਖਰੌੜ-ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਸਟਾਰਰ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨਵ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖ਼ਕ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਅਪਣੇ ਹਾਲੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਅ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ।