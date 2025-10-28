ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਟਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ
ਤਲਵਿੰਦਰ ਨਾਂਅ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: "ਹੋ ਕੇ ਤੈਥੋਂ ਦੂਰ ਮੈਂ ਖੋਹਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ..." ਇਹ ਗੀਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕੌਣ ਹਨ? ਜੀ ਹਾਂ... ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂਅ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਇਕ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ, ਗਾਇਕ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਉਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਗਾਇਕ ਤਲਵਿੰਦਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਗਾਇਕ ਤਲਵਿੰਦਰ ਬਾਰੇ
ਗਾਇਕ ਤਲਵਿੰਦਰ ਦਾ ਜਨਮ 23 ਨਵੰਬਰ 1997 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਸੰਗੀਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਤਲਵਿੰਦਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ। ਤਲਵਿੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਚਿਹਰੇ ਉਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤਲਵਿੰਦਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗਾਇਕ ਤਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰੇ ਉਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਣ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਲਵਿੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਗਾਇਕ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
