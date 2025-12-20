ETV Bharat / entertainment

ਇਸ ਵੱਡੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਵਾਨ ਸ਼ਾਹ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਨਜ਼ਰ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ 'ਇਕੀਸ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਵਾਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਉਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਈ।

Vivaan Shah
Vivaan Shah (Photo: Film Poster/ IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 20, 2025 at 4:00 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਦਿੱਗਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਵਾਨ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਇਕੀਸ' ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਰੁਣ ਖੇਤਰਪਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਕੀਸ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ।"

ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਰਾਘਵਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵਾਲਾ ਪਲ ਕਿਹਾ। "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਰਾਘਵਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਰੁਣ ਦੇ ਟੈਂਕ ਕਮਾਂਡਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ।"

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਵੱਖਰੇ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ"।

'ਇਕੀਸ' ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਰਾਘਵਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਰੁਣ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜੋ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਗਸਤਿਆ ਨੰਦਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੁਭਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

