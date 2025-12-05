ETV Bharat / entertainment

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ

ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰਹਿਮਤ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰਹਿਮਤ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ (Photo: Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 5, 2025 at 10:21 AM IST

2 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਲਹਦਾ ਫਿਲਮ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੁਝਾਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰਹਿਮਤ', ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਦੌਰਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲਾਗਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਇਹ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ, ਜੋ ਬੇਰਹਿਮੀ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰਹਿਮਤ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰਹਿਮਤ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ (Photo: Special Arrangement)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰੇਗੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਿਕਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਦੀ ਲੇਖਿਕਾ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਣਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰਹਿਮਤ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰਹਿਮਤ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ (Photo: Special Arrangement)

ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਇਸ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਦਿੱਗਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਸਟਾਈਲ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ੁਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰਹਿਮਤ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰਹਿਮਤ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ (Photo: Special Arrangement)

ਕਲਾ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂਅ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੀਤਾ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ (ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ), ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 'ਮਹਿਸਮਪੁਰ' ਅਤੇ 'ਲੈਲਾ ਔਰ ਸੱਤ ਗੀਤ' ਆਦਿ ਕਲਾ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

