ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ 66 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ? ਦੇਖੋ 'ਹੈਪੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਿਲਮ 'ਹੈਪੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ' ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

HAPPY KHUSH HO GAYA
HAPPY KHUSH HO GAYA (Photo: Film Poster)
Published : October 24, 2025 at 1:29 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਜ਼ਰਬੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੱਸੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।

ਜੀ ਹਾਂ...ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਹੈਪੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ' ਦੀ, ਜੋ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ 66 ਸਾਲਾਂ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਟਵਿਸਟ ਹਨ, ਜੋ ਯਕੀਨਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਨਰੇਸ਼ ਕਥੂਰੀਆ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਬਤੌਰ ਲੀਡ ਅਦਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਪਾਰੀ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਨਰੇਸ਼ ਕਥੂਰੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭੰਗੂ, ਦੀਦਾਰ ਗਿੱਲ, ਹਨੀ ਮੱਟੂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਾਜਨ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਪਾਰਸ, ਸੰਜੀਵ ਅੱਤਰੀ, ਜਸ਼ਨਜੀਤ ਗੋਸ਼ਾ, ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਮਕਣਾ ਅਤੇ ਜਾਨਵੀ ਬਾਂਸਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਕਈ ਅਲਹਦਾ ਰੰਗ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ।

