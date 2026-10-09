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ਕਿਉਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ? ਪੁੱਤਰ ਮਲਹਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ

ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਲਹਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ
ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 9, 2026 at 10:48 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੂਨੇ ਦੇ ਖੜਕਵਾਸਲਾ ਨੇੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਲਹਾਰ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਲਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਿਉਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ

ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮਲਹਾਰ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।"

ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮਲ?

ਨਾਨਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੈਕੀ ਸ਼ਰਾਫ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਤਾਰਡੇ, ਸਾਜਿਦ ਨਾਡੀਆਡਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਪਾਟੇਕਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਾਠੀ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1978 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ "ਗਮਨ" ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਾਨਾ ਦੀਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਿਲਮਾਂ

'ਪਰਿੰਦਾ', 'ਕ੍ਰਾਂਤੀਵੀਰ', 'ਖਾਮੋਸ਼ੀ: ਦ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ', 'ਵਜੂਦ', 'ਅਪਹਰਣ' ਅਤੇ ਨਟਸਮਰਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ। 'ਫਿਰ ਵੈਲਕਮ' (2007) ਵਿੱਚ ਉਦੈ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਈ, ਜਿਸਨੇ ਪਾਟੇਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਦੀ 'ਮਜਨੂੰ ਭਾਈ' ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਾਮਿਕ ਟਾਈਮਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਾਮਿਕ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ 'ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ' ਵਿੱਚ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਨਾਨਾ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮਾਂ

ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, "ਦਿ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਰ", "ਵਨਵਾਸ", "ਹਾਊਸਫੁੱਲ 5", "ਓ' ਰੋਮੀਓ" ਅਤੇ "ਸੂਬੇਦਾਰ" ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ 3 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਕਈ ਫਿਲਮਫੇਅਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

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