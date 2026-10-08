...ਜਦੋਂ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਇੰਝ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਦਿਆਲਤਾ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : October 8, 2026 at 12:22 PM IST
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਵੀ ਨਾਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ।
ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ
ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ' ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਕਲਾ ਜਗਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੋਗਮਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ:
ਵਾਰਾਣਸੀ ਥੱਪੜ ਵਿਵਾਦ
ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ "ਵਨਵਾਸ" ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਨਾਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਥਾਨ, ਚਿਤਰੰਜਨ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਗਡੌਲੀਆ-ਦਸ਼ਾਸ਼ਵਮੇਧ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਦਸ਼ਾਸ਼ਵਮੇਧ ਘਾਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਸੂਟ ਅਤੇ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਨਾਨਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ
ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ 12 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਾ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗਰਦਨ ਫੜ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਮੁਆਫ਼ੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੰਗਾਮਾ ਵਧਿਆ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਥੱਪੜ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀ। ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ 45 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ "ਜਰਨੀ" ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਹੇ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟੋਪੀ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?" ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਟੇਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸੀਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸੀ, ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ 'ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ।
ਵਾਰਾਣਸੀ ਬਾਰੇ ਨਾਨਾ ਦਾ ਦਰਦ
11 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭੀੜ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ।
ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।"
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਨਾਨਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਵਾਰਾਣਸੀ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਿਤੌਨੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਰਾਣਸੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਸਟਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ
ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭੋਜਪੁਰੀ ਫਿਲਮ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਵੀ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਾਨਾ, ਜੋ ਸਟਾਰਡਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸਾਦਗੀ, ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਦੇ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਅਤੇ ਗਲੈਮਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ, ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ।"
ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ, ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ।