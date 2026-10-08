ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ
ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2026 at 10:06 AM IST
Nana Patekar Punjabi Connection: ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਲਾਕਾਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਗੋਆ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਿਨੇਮਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 2009 ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ‘Ek: The Power of One’ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ।
Veteran actor Nana Patekar passed away at 5:20 AM today after suffering a severe cardiac arrest at his residence. Despite 45 minutes of continuous CPR, he could not be revived. A medico-legal case (MLC) has been registered, and a post-mortem will be conducted: Dr. Shekhar Salkar, Chief of Oncology Department, Manipal Hospital— ANI (@ANI) October 8, 2026
ਜੀ ਹਾਂ...ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੰਦਕੁਮਾਰ ਰਾਣੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਨਾਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਰਾਠੀ ਲਹਿਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ-ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਨਾਨਾ ਆਪਣੇ ਡਾਇਲਾਗ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਾਲ 3 ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਇਲਾਗ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਲਹਿਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਨਾਨਾ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ dialogue delivery ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਪਰਿਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਫਿਲਮ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਛਪਾਈ (ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ) ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'Ek: The Power of One' ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ।
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