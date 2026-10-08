'ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ', ਮੌਤ ਤੋਂ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮੈਸੇਜ
ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2026 at 3:12 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ, ਖੇਡਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮਨੀਪਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸਾਲਕਰ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
#WATCH | Goa: Dr. Shekhar Salkar, Chief of the Oncology Department, Manipal Hospital, says, "Nana Patekar was brought dead to the hospital... he was declared dead by 5:30 am. We had tried our best to save him, but he was brought dead. Cardiac massage was given for almost 45 minutes to an hour, but he just could not be saved. As per what we recalled, at around 2:30, he sent a message to his friend that he was not feeling well. But as it was nighttime, his friend could not see the message. So he just called him. He went to his house at around 4 o'clock. By that time, he was sweating and all. They moved him, all those primary things. But he was slowly becoming unconscious... So they sent his caretaker to the hospital... He took our ambulance. When our ER team went there, they started cardiac massage because he was totally unresponsive... They shifted him to our hospital at around 4:20 or 4:30 am. We also tried our best, but he was brought dead. Then we had to file a police case because there's an MLC (medico-legal case). The body has now been taken to the Goa Medical College for post-mortem. His family was not there. His friends were there with him and a caretaker."— ANI (@ANI) October 8, 2026
ਮਨੀਪਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸਾਲਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ...ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 45 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਸ਼ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ... ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4:20 ਜਾਂ 4:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ MLC (ਮੈਡੀਕਲ-ਲੀਗਲ ਕੇਸ) ਸੀ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਗੋਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।"
ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ 1978 ਦੀ ਫਿਲਮ "ਗਮਨ" ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਦੇਖਿਆ। ਉਸਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਉਸਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸਲਾਮ ਬੰਬੇ', 'ਪਰਿੰਦਾ', 'ਤਿਰੰਗਾ', 'ਕ੍ਰਾਂਤੀਵੀਰ', 'ਅਗਨੀ ਸਾਕਸ਼ੀ', 'ਯਸ਼ਵੰਤ', 'ਅਪਹਰਣ', 'ਫਿਰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ', 'ਵੈਲਕਮ', 'ਰਾਜਨੀਤੀ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
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