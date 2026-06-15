ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਘਰ ਗੂੰਜੀਆਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ, ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਧੀ ਨੂੰ ਜਨਮ
'ਨਾਗਿਨ 3' ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੁਰਭੀ ਜੋਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 15, 2026 at 10:06 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਨਾਗਿਨ 3' ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੁਰਭੀ ਜੋਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਸੁਮਿਤ ਸੂਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜੋੜਾ ਹੁਣ ਮਾਪੇ ਬਣਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਕਬੂਲ ਹੈ' ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੁਰਭੀ ਜੋਤੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, "ਸਾਡੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।" ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜੇ ਨੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋੜੇ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਗ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਰਭੀ ਜੋਤੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਿਨਾ ਖਾਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਮਾਸ਼ਾੱਲਾਹ"। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਨੇਗੀ ਨੇ ਬੱਚੀ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਗ ਨੂੰ ਲਾਲ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਇਮੋਜੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੱਚੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਸੁਰਭੀ ਜੋਤੀ ਅਤੇ ਸੁਮਿਤ ਸੂਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਹਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਨੇ ਜੋੜੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਦਿਲਚਸਪ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਰਭੀ ਜੋਤੀ ਅਤੇ ਸੁਮਿਤ ਸੂਰੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਰਸਮਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਜੋੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ 'ਹਾਂਜੀ ਦਿ ਮੈਰਿਜ ਮੰਤਰ' ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾੜੇ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸਨ।
ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਰਭੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ 'ਕਬੂਲ ਹੈ' ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਇਆ ਫਾਰੂਕੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 'ਕੋਈ ਲੌਟ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ' ਅਤੇ 'ਨਾਗਿਨ 3' ਵਰਗੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਰਭੀ ਜੋਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖੇਤਰੀ ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ', 'ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ', 'ਖਿਡਾਰੀ' ਅਤੇ 'ਮੁੰਡੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ' ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੜੀਵਾਰ 'ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਈ ਨਾ', 'ਕੌਣ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ' ਅਤੇ 'ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਂ' ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
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