ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ, ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਦੀ ਟੀਮ ਖਿਲਾਫ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਦੀ ਟੀਮ ਖਿਲਾਫ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਰੋਸ਼ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 25, 2025 at 8:06 PM IST

3 Min Read
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਸਜਿਦ ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਕਸਾਈ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ' ਦੀ ਟੀਮ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ 'ਪਿਟ ਸਿਆਪਾ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਰਹਿੰਦ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਜੋ ਕਿ 1 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਦੀ ਟੀਮ ਖਿਲਾਫ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਰੋਸ਼ (ETV Bharat)


ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਨਾਜ਼ਮ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿਲਮ 'ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ' ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ, ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।"

ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ ਯਾਦ ਰਹੇ ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਕੀਦੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਰੋਸ਼ (ETV Bharat)

ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾ-ਪੀਤਾ

ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਿਣਾਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਸੈਫ਼ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਿਲਮ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਕਾਰਵਾਈ

ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ; ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ

ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਸਜਿਦ (ETV Bharat)

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਸਜਿਦ ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਕਸਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਸਾਹ ਇਮਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਕੀਦੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ।

