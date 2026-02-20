ETV Bharat / entertainment

ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਭਾਨਾ ਭਗੋੜਾ-ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਮੇਡੀ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਨਾ ਭਗੌੜਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕਠੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ (Etv Bharat)
February 20, 2026

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਭਾਨਾ ਭਗੌੜਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੁੂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਥਮ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੁਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ

ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਭਾਨਾ ਭਗੌੜਾ ਅਤੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਤੂਲ ਉਦੋਂ ਫੜ੍ਹਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਭਾਨੇ ਭਗੌੜੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਤੋਂ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ।

ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ (Etv Bharat)

ਓਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਭਾਨਾ ਭਗੌੜਾ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਨ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਨੇ ਭਗੌੜੇ ਅਤੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਕਾਮੇਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜਨਤਕ ਜਲਸਿਆ ਅਤੇ ਮੇਲਿਆ-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਰੂਪੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।

ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੁਲਹ

ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨੇਹ ਭਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸੇਵਾਲਾ (ਮਾਨਸਾ) ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜਾਮਬਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਈਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਅਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ।

