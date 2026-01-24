ETV Bharat / entertainment

ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਸੀਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਛੇੜਛਾੜ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਖੁਦ ਸੁਣਾਈ ਆਪਬੀਤੀ, ਬੋਲੀ-ਅਸ਼ਲੀਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ ਸੁੱਟੇ...

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੌਨੀ ਰਾਏ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੌਨੀ ਰਾਏ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੌਨੀ ਰਾਏ (Pic Credit: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 24, 2026 at 1:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੌਨੀ ਰਾਏ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਈ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕਮਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ:

"ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਾਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਦਾਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ (ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ) ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਕਮਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 'ਸਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹਟਾਓ' ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੌਨੀ ਰਾਏ ਦੀ ਸਟੋਰੀ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੌਨੀ ਰਾਏ ਦੀ ਸਟੋਰੀ (Instagram)

ਮੌਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਦੋ ਆਦਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ।

"ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਸੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।"

"ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ।"

"ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਪਮਾਨਿਤ, ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।"

ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਊਂਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

"ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਊਂਣ ਅਤੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

MOUNI ROY RECOUNTS HARASSMENT
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੌਨੀ ਰਾਏ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਸੀਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਛੇੜਛਾੜ
MOUNI ROY HARASSMENT AT EVENT
MOUNI ROY LATEST NEWS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.