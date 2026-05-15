ਵਿਆਹ ਦੇ 4 ਸਾਲਾ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟਿਆ 'ਨਾਗਿਨ' ਫੇਮ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਵਿਆਹ ਦੇ 4 ਸਾਲਾ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟਿਆ 'ਨਾਗਿਨ' ਫੇਮ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਮੌਨੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਨਾਂਬਿਆਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 15, 2026 at 9:25 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੌਨੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਨਾਂਬਿਆਰ ਨੇ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੱਲ ਮੌਨੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਨਾਂਬਿਆਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ, ਸਾਡੀ ਨਿੱਜਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਸੂਰਜ ਨਾਂਬਿਆਰ ਕੌਣ ਹੈ?
ਸੂਰਜ ਨਾਂਬਿਆਰ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕਰ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਲਈ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੂਰਜ ਨਾਂਬਿਆਰ ਅਤੇ ਮੌਨੀ ਰਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ
ਮੌਨੀ ਰਾਏ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨਾਂਬਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਵੇਂ 2019 ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਡੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਨੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰਾ ਬੇਦੀ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਮੌਨੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਨਾਂਬਿਆਰ ਦਾ ਵਿਆਹ
ਮੌਨੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ 27 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗ ਸੀ। ਮੌਨੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੈਂਡੋਲੀਮ ਦੇ ਹਿਲਟਨ ਗੋਆ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਲਿਆਲੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਦੋਵਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ।
