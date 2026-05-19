ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਈ ਮਾਂ, ਦੇਖੋ ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਬੋਲੇ ਭਾਈਜਾਨ

ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ ਚਿੰਤਾ (Instagram)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 19, 2026 at 2:31 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ 17 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਟ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ ਪਾਈ ਸੀ। ਭਾਈਜਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਸਗੋਂ ਉਸ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਕੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ।

ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਫ਼ਾਈ

ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ," ਅਰੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾਪਨ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?"

ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ ਚਿੰਤਾ

ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ," ਕਦੇਂ-ਕਦੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਮੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ? ਚਿਲ ਕਰੋ ਯਾਰ।"

ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਸਲਮਾਨ ਨੇ 17 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਊਚ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਕਮਰ ਟਿਕਾਏ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਐਬਸ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ," ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂ... ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਇਕੱਲਾ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ। ਇਕੱਲਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਜਦੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਚਾਹੇ...ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।"

ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਵਰਕ ਫਰੰਟ

ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਇਨੀ ਦਿਨੀਂ ਸਾਊਥ ਸਿਨੇਮਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਮਸੀ ਪੈਡੀਪੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ SV63 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਯਨਤਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਇਸ ਫਿਲਮ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

