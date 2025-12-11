ਐਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧੇ ਮੋਨੂੰ ਕੰਬੋਜ, ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣਾ

ਐਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧੇ ਮੋਨੂੰ ਕੰਬੋਜ, ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣਾ
ਮੋਨੂੰ ਕੰਬੋਜ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧੇ ਹਨ।
Published : December 11, 2025 at 10:35 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਤੌਰ ਐਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂਅ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮੋਨੂੰ ਕੰਬੋਜ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵੱਲ ਵੀ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਇਸੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗੀਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਗੰਧਲ ਬਰਗੀ', ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈੱਨਲਸ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਬਾਣੀ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦੇ ਲੇਬਲ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਉਕਤ ਟ੍ਰੈਕ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਰਾਜ ਮਾਵਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ੂ ਟਿਵੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਗੁਲਸ਼ਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲਜ਼ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮੋਨੂੰ ਕੰਬੋਜ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੇ 'ਉਡਾਰੀਆਂ' ਅਤੇ 'ਜਨੂੰਨੀਅਤ' ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਮੌੜ: ਲਹਿੰਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਨਾਇਕ', 'ਕਿਸਮਤ', 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 2', 'ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ', 'ਭਲਵਾਨ ਸਿੰਘ', 'ਅਫਸਰ', 'ਅੜਬ ਮੁਟਿਆਰਾਂ', 'ਪੁਆੜਾ', 'ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ', 'ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ', 'ਪਲੀਜ਼ ਕਿਲ ਮੀ', 'ਲੇਖ', 'ਮੋਹ', 'ਜੱਟ ਬ੍ਰਦਰਸ', 'ਤੇਰੇ ਲਈ', 'ਜੋੜੀ', 'ਵਾਰਦਾਤ', 'ਮਸਤਾਨੇ' ਆਦਿ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਣ ਦੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਬੀਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
