ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਸੀਨਾ ਨੂਤਨ ਦੀ ਬਰਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸਵਿਮਸੂਟ

ਅੱਜ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂਤਨ ਦੀ 35ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਕਾਰ ਮੋਹਨੀਸ਼ ਬਹਿਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।

ਨੂਤਨ ਦੀ ਬਰਸੀ
ਨੂਤਨ ਦੀ ਬਰਸੀ (Pic Credit: Instagram)
ਮੁੰਬਈ: ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂਤਨ ਦੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੌਤ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 35ਵੀਂ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਮੋਹਨੀਸ਼ ਬਹਿਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂਤਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ।

ਮੋਹਨੀਸ਼ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਨੂਤਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਦਾਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਲ ਦਿਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆ ਇਮੋਜੀ ਛੱਡਿਆ।

ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਮਾਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਾਟਕਾਂ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 100 ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਨੂਤਨ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 1950 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਫਿਲਮ 'ਹਮਾਰੀ ਬੇਟੀ' ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਉਹ 'ਸੁਜਾਤਾ', 'ਬੰਦਿਨੀ', 'ਮਿਲਨ', 'ਮੈਂ ਤੁਲਸੀ ਤੇਰੇ ਆਂਗਨ ਕੀ', 'ਅਨਾਰੀ', 'ਛਲੀਆ', 'ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੇ ਸਾਮਨੇ', 'ਖਾਨਦਾਨ', 'ਸਰਸਵਤੀਚੰਦਰ', 'ਅਨੁਰਾਗ' ਅਤੇ 'ਸੌਦਾਗਰ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਨੂਤਨ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 1994 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ 'ਇਨਸਾਨੀਅਤ' ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨੇਵਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ-ਕਮਾਂਡਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਬਹਿਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1991 ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਨੂਤਨ ਦੀ ਬਰਸੀ
ਨੂਤਨ ਦੀ ਬਰਸੀ (Pic Credit: IANS)

ਔਰਤਾਂ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂਤਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਮ

ਨੂਤਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਮ "ਦਿੱਲੀ ਕਾ ਠੱਗ" ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਿਮਸੂਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨੂਤਨ ਕੋਲ ਇਸ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ।

