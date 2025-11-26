ਮਾਹੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵਿਆਹ? ਵਾਇਰਲ ਫੋਟੋ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ

ਮਾਹੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵਿਆਹ? ਵਾਇਰਲ ਫੋਟੋ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 26, 2025 at 1:39 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਾਹੀ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਤੌਰ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ।
ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਹੋ ਗਿਆ ਉਹੀ ਕੰਮ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹੈ ਮਾਹੀ ਸ਼ਰਮਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਾਹੀ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦਾ ਚਰਚਿਤ ਨਾਂਅ ਹੈ, ਮਾਹੀ ਸ਼ਰਮਾ 'ਰੂਹ ਵਰਗੀ' (ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ), 'ਕੰਗਨੀ' (ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ), 'ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ' (ਨਵ ਇੰਦਰ), 'ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ' (ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵੀ ਬਤੌਰ ਲੀਡਿੰਗ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
