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ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ 'ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ', ਜਾਣੋ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ

'ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ' 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਲਮ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

Mitti De Putt Box Office Collection
Mitti De Putt Box Office Collection (Pic Credit: Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 24, 2026 at 1:51 PM IST

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Mitti De Putt Box Office Collection: ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ' 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਲਮ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੀ ਹਾਂ...ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਲਮ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। 24 ਲੱਖ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਨੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ 17 ਲੱਖ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ।

ਦਿਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਮਾਈ

ਦਿਨ ਕਮਾਈ
ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ 25 ਲੱਖ
ਦੂਜਾ ਦਿਨ 18 ਲੱਖ
ਤੀਜਾ ਦਿਨ 30 ਲੱਖ
ਚੌਥਾ ਦਿਨ 15 ਲੱਖ
ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ 18 ਲੱਖ
ਛੇਵਾਂ ਦਿਨ 17 ਲੱਖ

10 ਤੋਂ 12 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਉਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਰਿਵੀਊਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਮ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਸ਼ਨ-ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਆਰ ਮਲਕਾਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ ਅਤੇ ਰਿਆਨ ਖਾਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਵਿਰਕ, ਅਨੀਤਾ ਮੀਤ, ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਂਬੀਰ ਭੁੱਲਰ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦੁੱਗਲ, ਪਰਦੀਪ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਸੁਤਧਰ, ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੱਧੂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਖਹਿਰਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਮੰਡ, ਰੰਗ ਦੇਵ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਵਾਏਗੀ।

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TAGGED:

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ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕਮਾਈ
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ
MITTI DE PUTT

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