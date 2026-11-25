Miss Universe 2026: 9 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਖਿਤਾਬ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁੰਦਰੀ
ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜੈਨੀਫਰ ਬੈਰੇਟੋ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਬਿਊਟੀ ਕੁਈਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2026 at 11:06 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜੈਨੀਫਰ ਬੈਰੇਟੋ ਨੇ 75ਵੀਂ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ 2026 ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ ਦੀਆਂ 5 ਬਿਊਟੀ ਕੁਈਨਜ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ 2025 ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਫਾਤਿਮਾ ਬੋਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ ਦੀ ਜੈਨੀਫਰ ਬੈਰੇਟੋ ਨੂੰ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਇਹ ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ ਦਾ 6ਵਾਂ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਖਿਤਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੈਰੇਟੋ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੋਗਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬੈਰੇਟੋ ਦਾ ਜੇਤੂ ਜਵਾਬ
"ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਕੌਣ ਹੈ ਜੈਨੀਫਰ ਬੈਰੇਟੋ?
27 ਸਾਲਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਕੋਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਯੂਐਸ ਆਰਮੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ ਦੇ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈ।
ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ 2026 ਰੈਂਕ ਆਰਡਰ
- ਜੇਤੂ: ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ ਦੀ ਜੈਨੀਫਰ ਬੈਰੇਟੋ
- ਪਹਿਲੀ ਰਨਰ-ਅੱਪ: ਡੋਮਿਨਿਕਨ ਰੀਪਬਲਿਕ ਦੀ ਮੇਲਿਸਾ ਨੁਨੇਜ਼
- ਦੂਜੀ ਰਨਰ-ਅੱਪ: ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਕਲਾਰਾ ਵੇਗਾਸ
- ਤੀਜੀ ਰਨਰ-ਅੱਪ: ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੀ ਬੀ ਮਿਲਾਨ-ਵਿੰਡੋਰਸਕੀ
- ਚੌਥੀ ਰਨਰ-ਅੱਪ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਜਾਰਜੀਆ ਵੈਡਿੰਗਟਨ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਜ਼ੀਆ ਲਿਜ਼ ਮੇਜੋ ਦਾ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 19 ਸਾਲਾਂ ਕਾਜ਼ੀਆ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਪਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 12 ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਜੇਤੂ
- ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਸੇਨ (1994): ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ
- ਲਾਰਾ ਦੱਤਾ (2000): ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਤਾਜ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਭਾਰਤੀ
- ਹਰਨਾਜ਼ ਸੰਧੂ (2021): 21 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਖਿਤਾਬ ਦਿਵਾਇਆ।
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