Cannes 2026 'ਚ ਘੁੰਡ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਵੀ ਮਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਥੱਪੜ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਸੁੰਦਰੀ?

ਮਿਸ ਹਰਿਆਣਾ 2023 ਦੀ ਜੇਤੂ ਰੁੱਚੀ ਗੁੱਜਰ ਵੀ ਕਾਨਸ 2026 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 21, 2026 at 10:48 AM IST

Updated : May 21, 2026 at 11:37 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਮ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਤੱਕ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰੁੱਚੀ ਗੁੱਜਰ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਂਟ 'ਤੇ ਚੱਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੁੰਡ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੁੱਚੀ ਗੁੱਜਰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਤੰਤਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰੁੱਚੀ ਗੁੱਜਰ ਕੌਣ ਹੈ?

ਮਿਸ ਹਰਿਆਣਾ 2023 ਦੀ ਜੇਤੂ ਰੁੱਚੀ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਜਨਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਝੁੰਝੁਨੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾ ਗੁਰਜਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੁੱਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਰੁੱਚੀ ਨੇ 'ਜਬ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਾ ਰਹੀ' ਅਤੇ ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਚੋਰ' ਵਰਗੇ ਗਾਣਿਆ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਰੁੱਚੀ ਦੇ 18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ।

ਕਾਨਸ 2026 ਵਿੱਚ ਰੁੱਚੀ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ

ਕਾਨਸ ਵਿੱਚ ਰੁੱਚੀ ਗੁੱਜਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਘੁੰਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਣ ਅਤੇ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।

ਰੁੱਚੀ ਗੁੱਜਰ ਕਾਨਸ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ

ਕਾਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਰੁੱਚੀ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ 2026 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਘੁੰਡ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰੁੱਚੀ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਥੀਮ

ਕਾਨਸ ਵਿੱਚ ਰੁੱਚੀ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਚਾਣ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਿਪਣੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਕਾਨਸ 2026 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੂੰਘਟ ਵਾਲੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ।

ਰੁੱਚੀ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਥੱਪੜ?

2025 ਵਿੱਚ ਰੁੱਚੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਸੌ ਲੌਂਗ ਵੈਲੀ' ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਰਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੈਸਿਆ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰੂਚੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਦੇ ਹੋਏ ਅੰਬੋਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰੁੱਚੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।

