ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈ ਮਿਸ ਇੰਗਲੈਂਡ 2026, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈ ਮਿਸ ਇੰਗਲੈਂਡ 2026, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਮਿਸ ਇੰਗਲੈਂਡ 2026 ਗ੍ਰੇਸ ਰਿਚਰਡਸਨ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ।
Published : March 13, 2026 at 3:36 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜੇਤੂ ਗ੍ਰੇਸ ਰਿਚਰਡਸਨ (Grace Richardson) ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ।
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਸ ਇੰਗਲੈਂਡ 2026 ਗ੍ਰੇਸ ਰਿਚਰਡਸਨ (Grace Richardson) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਕਸਾਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰੇਸ ਰਿਚਰਡਸਨ (Grace Richardson) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।" ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਿਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗ੍ਰੇਸ ਰਿਚਰਡਸਨ (Grace Richardson) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੇਸ ਰਿਚਰਡਸਨ (Grace Richardson) ਬਾਰੇ
ਗ੍ਰੇਸ ਰਿਚਰਡਸਨ (Grace Richardson) ਬਟਰਫੀਲਡ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਰਬਰਟ ਆਰਚਰ ਰਿਚਰਡਸਨ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਰਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵੂਮੈਨਜ਼ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਈਸਟਰਨ ਸਟਾਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਯੋਗ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮੈਟਰਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਗ੍ਰੇਸ ਰਿਚਰਡਸਨ (Grace Richardson) ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਬਰਟ ਆਰਚਰ ਰਿਚਰਡਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਗ੍ਰੇਸ ਰਿਚਰਡਸਨ (Grace Richardson) ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-