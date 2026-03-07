'ਟਟੀਰੀ' ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਬੁਰਾ ਫਸਿਆ ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਉਤੇ ਬੋਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ 'ਟਟੀਰੀ' ਗੀਤ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗਾਇਕ-ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਗੀਤ 'ਟਟੀਰੀ' ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬੋਲਾਂ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਚਐਸਸੀਡਬਲਯੂ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੱਧਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਢਾਂਡਾ ਨੇ 'ਟਟੀਰੀ' ਗੀਤ ਨੂੰ "ਅਣਉਚਿਤ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
The Haryana Women's Commission has summoned singer-rapper Aditya Prateek Singh Sisodia, known as " badshah," over alleged objectionable lyrics in his haryanvi song "tateeree." a hearing is scheduled for march 13 in panipat. pic.twitter.com/tfOMTzSEKD— ANI (@ANI) March 6, 2026
"ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਿਪੂ (ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਐਚਐਸਸੀਡਬਲਯੂ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੇਣੂ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ 1 ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਗੀਤ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਆਦਿਤਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿੰਘ ਸਿਸੋਦੀਆ ਹੈ, ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਐਚਐਸਸੀਡਬਲਯੂ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ।
