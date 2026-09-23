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ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ 'ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ' ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ, ਬੋਲੇ-ਮੈਂ ਭਾਈਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ...

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ
ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 23, 2026 at 1:23 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਗਾਇਕ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ "ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20" ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਪਰਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਣਉਚਿਤ ਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣ। ਇਸ ਲਈ, ਤਾੜੀ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਲੱਗਦੇ ਹਨ; ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ "ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20 ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ" ਐਪੀਸੋਡ ਦੌਰਾਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਭਾਰ, ਦਿੱਖ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। "ਟਾਈਗਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ" ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਪੈਪਰਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ "ਸੁਲਤਾਨ" ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਦੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਟਰੀਨਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਣਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਈ। ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਕੈਟਰੀਨਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ।

ਸਲਮਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਕੋਈ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਸਦਾ ਭਾਰ, ਉਸਦਾ ਰੂਪ, ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਸਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ, ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।"

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਂ, ਮੈਂ 60 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵਧਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ; ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਟ੍ਰੋਲ ਨਾ ਕਰੋ।"

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ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ
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