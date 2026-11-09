ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਲੇ-ਆਪਣਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰ...
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਉਨਾਂ ਦਾ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 9, 2026 at 3:42 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ, ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਿਉਹਾਰ ਅਧੂਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲਿਆ।
ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਦਿਵਾਲੀ ਮੁਬਾਰਕ...ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਸਫਲਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ, ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਈ। ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਖਲਾਅ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ।"
ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ? ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁੱਭਚਿੰਤਕ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਚਲੇ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ...ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਮੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਦਾਂ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
"ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਦਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਰੂਹ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼, ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ, ਪਿਆਰ ਵੰਡੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਵਾਲੀ ਮੁਬਾਰਕ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਪੋਸਟ ਉਦੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।
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